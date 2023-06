Chi l' ha visto | alle 21 20 su Rai 3 | questa sera la storia di Giulia Tramontano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) A "Chi l'ha", in onda mercoledì 7 giugno21.20 su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli, la drammaticadi, che poteva non essere l'unica vittima del suo compagno. ...

Il tutto, sulle spalle di cittadini che hannoaumentare a dismisura le bollette energetiche. ... La crisi energetica non è per tutti: eccoci ha guadagnato più di $5 miliardiA rappresentare la Regione nell'appuntamento che hala partecipazione dei Comuni sardi è ...l'isola dei nuraghi' con l'intento di aprirci ai suggerimenti e agli stimoli che provengono da...Chiedo sinceramente scusa asi fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne'. Scuse che Sky ha accettato solamente in parte,che ha deciso ...

Chi l’ha visto, le anticipazioni e i casi di questa sera Today.it

A “Chi l’ha visto”, in onda mercoledì 7 giugno alle 21.20 su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli, la drammatica storia di Giulia Tramontano.Jordi Coll, 37 anni, nato a Mataron in provincia di Barcellona, è un attore nella fiction spagnola La Promessa, dove interpreta il personaggio di ...