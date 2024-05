Pechino Express - vincono i Pasticceri! Damiano Carrara e i finalisti lo scoprono in diretta VIDEO

Chi ha vinto la finale di Pechino Express 2024 - La Rotta del Dragone? All'ultima puntata dell'edizione dei record del reality show di viaggio in onda su Sky e Now sono arrivate tre coppie. E nella finale si sono sfidate agli ordini del conduttore ...

I Pasticcieri vincono Pechino Express. La delusione social: “Scorretti e antipatici” - I Pasticcieri vincono pechino Express. La delusione social: “Scorretti e antipatici” - I Pasticcieri trionfano a pechino Express 2024. Per i social le vincitrici morali, però, sono le Italia Argentina ...

Pechino Express, Damiano Carrara: "È l'esperienza più bella che si possa fare" - pechino Express, Damiano Carrara: "È l'esperienza più bella che si possa fare" - vincono i Pasticcieri. Seconde Italia-Argentina, medaglia di bronzo alle Amiche. La felicità di Damiano e Massimiliano Carrara: «Abbiamo tanti obiettivi e ...

Pechino Express: colpi bassi e sfuriate. Alla fine vince solo la voglia di vincere - pechino Express: colpi bassi e sfuriate. Alla fine vince solo la voglia di vincere - Si conferma la dura legge del reality-game: il verdetto dell’edizione 2024 in contrasto con lo spirito di una gara che per la prima volta ha visto momenti di solidarietà tra le coppie in competizione ...