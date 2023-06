Cardinal Zuppi in Ucraina | ma Zelensky aveva già liquidato Papa

La missione dela Kiev è "una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta ...06 giu 13:25 Incontro tra Zelensky e il06 giu 13:21 Kiev chiede una riunione urgente del Consiglio Onu sulla diga L'Ucraina ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ...Intanto prosegue la missione d'ascolto che Bergoglio ha affidato alMatteo. Il Pontefice è appena rientrato in Vaticano che si viene a sapere che il suo inviato si e' incontrato con il ...

Allarme antiaereo in tutta l'Ucraina nel giorno in cui il cardinale Zuppi sarà Kiev per una "missione d'ascolto" . La difesa aerea ucraina ha detto ...Il presidente della Cei alle autorità ucraine: "La Chiesa farà tutto il possibile per proteggere la vita dei bambini" ...