(Di lunedì 5 giugno 2023) su Tg. La7.it - Gli Champs Elysées asi sono trasformati per un giorno in una enorme aula all'aperto per ospitare un evento inedito: "La più grade dettatura del mondo" . L'...

La7.it - Gli Champs Elysées asi sono trasformati per un giorno in una enorme aula all'aperto per ospitare un evento inedito: "La più grade dettatura del mondo" . L'obiettivo è battere il ...Perché Perché un modellodi ricostruire un fenomeno sulla base dei dati reali tratti dal ... Eppure, l'accordo diimpegna a ridurre le emissioni di gas serra dei paesi UE di almeno il 40% ...La famosa avenue des Champs - Élysées disi è trasformata oggi in un'aula gigante all'aperto per ospitare 'La più grande dettatura del mondo' . Ideato dal Comité Champs - Elysées, questo evento unico che punta a battere il record ...

Parigi tenta il record con il mega-dettato TGLA7

Gli Champs Elysées a Parigi si sono trasformati per un giorno in una enorme aula all'aperto per ospitare un evento inedito: "La più grade dettatura del mondo".Il calciatore, che ora gioca in Qatar, era a Parigi in vacanza nella casa della sua famiglia. Trattenuto alla stazione di polizia ...