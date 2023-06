Nella capitale premiere del nuovo ‘mission impossible’

(Di lunedì 5 giugno 2023) con Tom Cruise – AliceCittà, grazie a Paramount Pictures, dà la possibilità al pubblico di partecipare alla première dell’attesissimo: Impossible – Dead Reckoning Part One’ di Christopher McQuarrie, che si terrà a Roma venerdì 19 giugno alla presenza del cast. Per assicurarsi uno dei biglietti a disposizione consultare il sito web https://alice.mymovies.it/2022/ o i social di Alicecittà a partire da mercoledì 7 giugno. I biglietti saranno disponibili fino a esaurimento posti. L’attività rientra all’interno del ciclo “Aspettando Alice –and Talks” realizzato in collaborazione con all’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Romache comprende iniziative, eventi e momenti di incontro aperti al pubblico e, in particolare, ai ragazzi, volti a farli ...

Perché l'obiettivo di un giornalista serio al Roma Bar Show, il grande eventodedicato al beverage, non è solo quello di realizzare articoli, ma anche tentare di avere qualche flirt e "...Il film, girato anche, uscirà in Italia il 12 luglio e grazie al ciclo di eventi Aspettando Alice - Premiere and Talks realizzato da AliceCitt à in collaborazione con l'...Possibile Inter - Milan in semifinaleL'Inter ha battuto la Fiorentinafinale di Coppa Italia ...'Maradona' contro la Juventus e la vincente pescherebbe chi passa il turno nel derby della...

Roma, traffico in tilt nella Capitale a causa del maltempo: le zone interessate Canale Dieci

che nella Capitale percepisce un ingaggio superiore ai 6 milioni a stagione. Ibañez e i giovani L’altro nome con cui al Fulvio Bernardini stanno pensando di fare cassa è quello di Roger Ibañez."Siamo in prima linea a livello di sostenibilità e di rispetto dei più avanzati parametri ambientali", ha commentato il presidente di Roma Multiservizi Alessandro Venturieri ...