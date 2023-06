Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellasulla A1 FirenzeSi segnala due veicoli in panne il primo tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze il secondo da Ponzanono e la diramazioneNord in direzione della capitale entrambi non creano disagi alla circone è aperta la provinciale guglietta vallefratta Chi è stata chiusa nella giornata di ieri all’altezza del chilometro 12 per allagamento gli eventi nella capitale è iniziata la festa della bicicletta la più antica nel tratto da viale delle Mura latine e via Ardeatina istituita fino al termine dell’evento la chiusura al transito veicolare del tetto interessata dall’evento con conseguente deviazione linee di bus infine i cantieri sulla regionali Sabina si stanno svolgendo dei ...