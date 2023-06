Juve | Fagioli saluta Di Maria ' sei stato un esempio'

"Fidé sei stato un esempio dentro e fuori dal campo, ti voglio bene": è il messaggio che Nicolòha voluto mandare ad Angel Di Maria. Su Instagram, infatti, l'argentino ha pubblicato una fotografia con la maglietta autografata e con la dedica del giovane centrocampista bianconero. Quello ...ADDIO - Su Instagram l'argentino ha pubblicato una storia dove ha ringraziato Nicolò, che gli ha regalato una maglietta con una dedica: ' Fide sei stato un esempio dentro e fuori dal campo. ...... ha confermato sui social l'addio di Angel Di Maria da Torino Nicolò, centrocampista della ... Il giocatore azzurro, infatti, ha regalato una sua maglia dellaall'argentino con tanto di ...

Di Maria e l'addio alla Juve, Fagioli e la dedica emozionante sulla maglia Tuttosport

"Fidé sei stato un esempio dentro e fuori dal campo, ti voglio bene": è il messaggio che Nicolò Fagioli ha voluto mandare ad Angel Di Maria. (ANSA) ...Mercato Juve: non solo occhi su Vlahovic! Bayern Monaco vicino ad un altro super colpo in attacco in vista dell’estate Bayern Monaco scatenato in vista dell’estate. Occhi non solo su Vlahovic del merc ...