Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2024 ore 15 | 30

(Di martedì 7 maggio 2024)DEL 7 MAGGIOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA LA BARRIERANORD E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA PONTINA E APPIA E SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA CASSIA CODE ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

Viabilità DEL 7 MAGGIO 2025 ORE 10,20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE C ODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA AREDATINA E ...

Viabilità DEL 7 MAGGIO 2025 ORE 12,20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA DIREZIONE LATINA IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA ...

Autogiro d'Italia 2024: domani e giovedì in città la terza e quarta tappa, le modifiche alla viabilità - ... sono state disposte dal Comune modifiche alla viabilità nelle strade interessate dal passaggio, in ...Rava diretto in viale Farini potranno seguire il percorso di via Beatrice Alighieri e via Di Roma. ...

Terminata la coda sull'A1 tra Firenze Sud e Incisa per l'incidente nella notte - Agli automobilisti in viaggio verso Roma Autostrade consigliano di uscire a Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Incisa. Per le lunghe code in viaggio verso ...