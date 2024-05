Ergastolano esce di prigione | accoltella e sfregia l’ex con l’acido

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 7, 2024 Si contano ogni giorno e con una periodicità preoccupante le aggressioni a danno di donne da parte di compagni, mariti, fidanzati o ex che culminano con uccisioni o ferimenti molto gravi. L’ultimo tragico episodio si è verificato ieri 6 maggio, quando un 40enne in provincia di Varese ha aggreditocompagna 37enne con un coltello, difesa dal padre che ci ha rimesso la vita per una coltellata al torace. Sempre ieri si è verificato un’altra drammatica aggressione di un uomo ai danni della compagna. Protagonista di questa orribile vicenda è un61enne originario di Napoli, che ha gettato acido sulla testa della compagna per poi ferirla con una coltellata a Sorbolo Mezzani, piccolo comune in provincia di Parma. L’aggressione L’uomo è condannato all’ergastolo per reati molto gravi commessi contro la ...

