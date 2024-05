Arresti in Liguria - cosa sta succedendo alla corte di Toti? La diretta con i giornalisti del Fatto

La reggenza dell'ente dovrebbe passare al vice Alessandro Piana che, secondo lo Statuto regionale, sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo Quando ogni scenario in Liguria è ancora aperto, a seguito dell'inchiesta della Dda ...

Matteo Cozzani, per capo gabinetto di Toti aggravante agevolazione mafiosa - Matteo Cozzani, per capo gabinetto di Toti aggravante agevolazione mafiosa - E' accusato nell'inchiesta della procura di Genova di aver agevolato l'attività di cosa Nostra. Ai domiciliari per gare truccate anche nell'ambito di un'indagine della Procura di La Spezia Matteo Cozz ...

Giovanni Toti e l'ipotesi dimissioni-elezioni in Liguria dopo l'arresto, sospesi due iscritti in Forza Italia - Giovanni Toti e l'ipotesi dimissioni-elezioni in liguria dopo l'arresto, sospesi due iscritti in Forza Italia - Il governatore della liguria, Giovanni Toti, è stato arrestato per corruzione: al suo posto Alessandro Piana (Lega), l'ipotesi delle dimissioni e delle elezioni anticipate ...

Caso Toti, escluso il commissariamento della Regione Liguria: le redini al vicepresidente Piana - Caso Toti, escluso il commissariamento della Regione liguria: le redini al vicepresidente Piana - GENOVA – Un intreccio tra le disposizioni anti-corruzione della legge Severino e lo Statuto della Regione liguria. Sono ore intense per gli ... In questo caso, per la surroga le cose si fanno più ...