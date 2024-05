Festival Tulipani di Seta Nera dal 9 al 12 maggio a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024) Cinema sociale, ambiente, sostenibilità per 4 giornate di incontri, premiazioni e oltre 100 proiezioni aperte al pubblico Prende il via la XVII edizione deldiDal 9 al 12al The Space Cinema Moderno Svelati i finalisti delle quattro sezioni Premio alla Carriera a Ricky Tognazzi e Simona Izzo La ricerca di dialogo, l’integrazione, l’emergenza ambiente, la sicurezza sul lavoro, la terra. Sono solo alcuni dei temi sociali al centro della XVII edizione delInternazionale della Cinematografia Sociale “DI” – la rassegna dedicata al racconto cinematografico del sociale e della sostenibilità attraverso storie sulla diversità, sulla fragilità e sull’unicità delle persone e dei ...