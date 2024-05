Saronno - accoltella un minore per una bici e sparisce per un mese | arrestato 28enne

(Di martedì 7 maggio 2024) Avevato un ragazzo di 17 anni durate una lite scoppiata per via di unacletta, poi si era nascosto in casa di un conoscente, dove ha vissuto per circa unda latitante, ma i carabinieri lo hanno individuato e. È accaduto a, nel varesotto, a undi origine tunisina. L'aggressione era avvenuta la sera dell'11 marzo alla stazione ferroviaria diSud; la vittima, un 17enne tunisino irregolare sul territorio nazionale, era statata all'interno dell'area boschiva di Cascina Colombara, luogo che ha fatto ipotizzare agli investigatori possibili contrasti negli ambienti dello spaccio di stupefacenti. Il giovane aveva riportato profonde lesioni polmonari che avevano reso necessario un intervento ...

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - aveva accoltellato un ragazzo di 17 anni durate una lite scoppiata per via di una bicicletta, poi si era nascosto in casa di un conoscente, dove ha vissuto per circa un mese da latitante, ma i carabinieri lo hanno ...

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – aveva accoltellato un ragazzo di 17 anni durate una lite scoppiata per via di una bicicletta, poi si era nascosto in casa di un conoscente, dove ha vissuto per circa un mese da latitante, ma i carabinieri lo hanno ...

Scafati, usuraio si presenta più volte dalla vittima per minacciarlo: dopo l'arresto il sequestro delle auto di lusso - Scafati, usuraio si presenta più volte dalla vittima per minacciarlo: dopo l'arresto il sequestro delle auto di lusso - che aveva portato al suo arresto il 26 aprile scorso, l'uomo avrebbe concesso ad un imprenditore in difficoltà prestiti a tassi usurari per circa 250mila euro, imponendo la restituzione del mutuo con ...

Arrestato l'hacker più ricercato d’Europa: aveva ricattato più di 33.000 persone - arrestato l'hacker più ricercato d’Europa: aveva ricattato più di 33.000 persone - Uno dei criminali informatici più ricercati d'Europa, Julius Kivimäki, è stato condannato a sei anni e tre mesi di carcere per una lunga serie di reati informatici, inclusa una tentata estorsione che ...

Con Toti game over, il nuovo che avanza in Liguria si chiama Claudio Scajola - Con Toti game over, il nuovo che avanza in Liguria si chiama Claudio Scajola - Ora cosa succederà Quanto appare certo è che Toti smetterà di tampinare la Meloni per un terzo mandato in Regione ...