Ilary Blasi pronta a un ritorno all' Isola dei Famosi? Svelato il retroscena | fuori Luxuria

(Di martedì 7 maggio 2024) Secondo alcuni, pare che Mediaset stia pensando di sostituire nuovamente Vladimir, dopo i flop di ascolti delle ultime puntate. Stando a quanto si apprende da alcuniportati alla luce da TVBlog, la società proprietaria del format dell'deipare non fosse d'accordo ad affidare il timone del survival show proprio a Vladimir, dopo la conduzione della sua predecessora. Perplessità, quelle della società Banijay, confermate dai risultati dell'auditel della trasmissione, al punto da richiedere un'interlocuzione con Mediaset circa il futuro del programma. Isu un possibilediall'...

Vladimir Luxuria nonostante negli anni abbia abituato i telespettatori a mostrare abiti eccentrici nel suo ruolo da opinionista, non potrà farlo ora che è diventata la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2024. Infatti, secondo quanto riportato da un ...

Vladimir Luxuria debutterà questa sera come conduttrice de L' Isola dei Famosi e sui look della conduttrice spunta un retroscena assurdo!

L’Isola dei Famosi in crisi e Ilary Blasi è pronta al ritorno: il retroscena - L’Isola dei Famosi in crisi e Ilary Blasi è pronta al ritorno: il retroscena - Il reality condotto da Vladimir luxuria non decolla negli ascolti e il format potrebbe fare un passo indietro (ma anche lasciare Mediaset): il retroscena ...

Isola dei Famosi, trapela un retroscena assurdo: “Gli autori mi hanno detto che Khady…” - Isola dei Famosi, trapela un retroscena assurdo: “Gli autori mi hanno detto che Khady…” - Nelle ultime ore è emerso un retroscena sull'Isola dei Famosi: ecco che cos'è successo e che cosa hanno rivelato gli autori.

Dopo l’accusa di Khady a Rosanna su presunto razzismo, la conduttrice de L’Isola svela la verità. Le parole di Vladimir Luxuria - Dopo l’accusa di Khady a Rosanna su presunto razzismo, la conduttrice de L’Isola svela la verità. Le parole di Vladimir luxuria - Dopo l'accusa di Khady a Rosanna su presunto razzismo, la conduttrice de L'Isola svela la verità. Le parole di Vladimir luxuria ...