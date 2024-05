Arturo e Maurizio Testa - chi sono i due gemelli bergamaschi coinvolti nell’inchiesta su Toti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Milano, 7 maggio 2024 - Un filo dell’inchiesta per corruzione di Genova che ha portato agli arresti domiciliari il governatore della Liguria Giovanniporta al cuore di Forza Italia in Lombardia. Tra gli indagati cianche i, che hanno ricoperto e ricoprono ruoli di coordinamento per Forza Italia nel Bergamasco. I due fratelliaccusati di corruzione elettorale commessa al fine di agevolare l'attività mafiosa di Cosa Nostra. Per loro è stato disposto l'obbligo di dimora nel Comune di Boltiere (Bergamo)lavora al Consiglio regionale della Lombardia come collaboratore del gruppo di Forza Italia al servizio del presidente della commissione Territorio Jonathan Lobati, consigliere ...