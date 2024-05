(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 - Cercate una nuova meta per le vacanze estive? L'aeroporto Marconi diha in serbo un'importante novità. E' arrivata, infatti, la conferma che a partire da sabato 8 giugno la compagnia aereariprende i collegamenti tra l'Emilia Romagna e l'aeroporto Keflavìk di, condisponibili il martedì e il sabato fino al 5 ottobre. Gli orari I, disponibili esclusivamente due giorni a settimana (martedì e sabato), saranno operativi dall'8 giu gno al 5 ottobre con i seguenti orari: Partenza daalle 22.30 e arrivo aall'1 (+1 giorno); Partenza daalle 15.10 e arrivo aalle 21.30. Viaggio in Islanda La ...

Il programma con il calendario , gli orari e come vedere in diretta tv le partite della Serie Virtus Bologna-Tortona , valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket. L’ultima giornata ha regalato gli ultimi verdetti di ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Fortitudo Bologna-Treviglio , sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Nella partita che ha inaugurato la Serie , la formazione di coach Caja ha ...

Tornano i collegamenti diretti di PLAY da Venezia e Bologna per Reykjavík - Tornano i collegamenti diretti di play da Venezia e bologna per Reykjavík - play Airlines, compagnia low-cost islandese, riprende i collegamenti diretti dall’aeroporto Guglielmo Marconi di bologna all’aeroporto Keflavík di Reykjavík a partire dal prossimo 8 giugno. I voli, ...

Voli low cost, collegamento diretto Bologna Rejkjavik con Play Airlines: da quando - Voli low cost, collegamento diretto bologna Rejkjavik con play Airlines: da quando - La rotta dall’8 giugno al 5 ottobre ogni martedì e sabato con la compagnia aerea islandese. Gli orari e le informazioni utili per pianificare il viaggio ...

BOLOGNA - Allenamento in parte in gruppo per Soumaoro in vista del match con il Napoli - bologna - Allenamento in parte in gruppo per Soumaoro in vista del match con il Napoli - Il bologna continua a preparare la sfida di campionato al Napoli che si giocherà sabato allo stadio 'Maradona'. Mattinata di lavoro per la squadra di Thiago Motta che ha svolto attivazione atletica e ...