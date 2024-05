LIVE Trevisan-Putintseva 1-0 - WTA Roma 2024 in DIRETTA | iniziati gli Internazionali degli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Non risponde di rovescio. 15-15 Rovescio carico, scappa il dritto a. 1-0 Break della toscana! Comanda ancora molto bene sin dalla rispostae chiude col dritto. 40-A Risposta vincente sulla riga di dritto di. 40-40 Gran risposta di dritto della toscana. 40-30 Nastro vincente! 40-15 Servizio e smorzata, la palla si ferma. Punto. 30-15 Da fondo si apre il campo e fa il punto30-0 Spinge con il drittodopo il servizio. 15-0 Servizio vincente. Yuliaal servizio 15:08 Per chi vince, Sloane Stephens (USA). 15:07 L’avversaria è l’ostica kazaka Yulia ...