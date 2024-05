Roberto Tarpani coach Passaro | Un match da film - Francesco sta giocando meglio rispetto a quando era 108 ATP

(Di martedì 7 maggio 2024) Una partita da, unda romanzo.ha staccato il ‘pass’ per il tabellone principale dopo il successo 7-6(5) 6-7(6) 7-6(3) su Duje Ajdukovic. L’umbro si era portato 5-0 (e poi 5-1 30-0) nel terzo set prima di subire l’incredibile rimonta del tennista croato. Nel tie-break decisivo, poi,si è trovato sotto 2-0 prima di trovare due straordinari vincenti (una risposta di dritto a tutto braccio e una smorzata di rovescio); a quel punto la pioggia ha interrotto ilper alcuni minuti. Al rientro,ha ritrovato fiducia e consapevolezza chiudendo 7-3. “È stato unincredibile – ha raccontato-: nei primi due set hanno giocato entrambi ...

E’ stato posticipato l’ inizio degli incontri dell’Atp 250 di Monaco in programma nella giornata di lunedì 15 aprile. Il motivo? La pioggia che sta cadendo sulla città della Baviera, rendendo impraticabili i campi in terra battuta che questa ...

Internazionali tennis, Francesco Passaro nel main draw: battuto Ajdukovic dopo tre ore (e tre set al tie-break) - Internazionali tennis, Francesco passaro nel main draw: battuto Ajdukovic dopo tre ore (e tre set al tie-break) - Tre ore, tre set, tre tie-break. E una sospensione per pioggia sul 6-6 nel terzo set. Francesco passaro accede al terzo main draw in carriera agli Internazionali d'Italia: l'italiano ...

ATP Roma, qualificazioni: con una gran battaglia Passaro stacca il pass per il tabellone principale - ATP Roma, qualificazioni: con una gran battaglia passaro stacca il pass per il tabellone principale - Franceso passaro raggiunge i 12 azzurri già presenti nel main-draw, lo fa con una vittoria surreale in tre tie-break e dopo essere stato avanti 5-0 nel terzo set ...

ATP Roma 2024, Francesco Passaro piega Ajdukovic in tre ore ed approda al tabellone principale! - ATP Roma 2024, Francesco passaro piega Ajdukovic in tre ore ed approda al tabellone principale! - La wild card azzurra Francesco passaro supera anche il turno decisivo delle qualificazioni battendo il numero 24 del seeding cadetto, il croato Duje ...