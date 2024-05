La Sec rinvia l’approvazione degli Etf di Invesco e Galaxy

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 7 maggio 2024) Da speranza a fardello: la parabolaEtf spaventa la comunità cripto, che in questi strumenti aveva riposto grande fiducia. Stavolta le cattive notizie arrivano dal regolatore americano, che ha recentemente annunciato il rinvio delEtf di. Più si avvicinano le scadenze, come per il caso VanEck, e minori sono le