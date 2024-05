Setak | esce oggi Assamanù - il nuovo album tra blue - folk d’oltreoceano e suoni dal mondo

Dal prossimo 28 giugno uscirà in tutto il mondo il nuovo album della popstar mondiale, realizzato insieme al produttore esecutivo El Guincho MILANO – La popstar mondiale Camila Cabello annuncia l’uscita del suo quarto album in studio, “C, Xoxo” , ...

È Uscito in versione fisica e in digitale “MUEVENSE”, il nuovo album dell’artista di salsa più grande di tutti i tempi MARC ANTHONY. Andiamo a saperne di più. E’ fuori il nuovo album di Marc Anthony, “MUEVENSE” È Uscito in versione fisica ...