Paola Ferrari critica Elodie per il look | Se vuoi metterti in tanga - sei libera di farlo Ma non usare quella scusa per vendere

(Di martedì 7 maggio 2024) Scoppia la polemica per quanto detto daa La Volta Buona di Caterina Balivo, su. Con la cantante, infatti, la celebre giornalista ha avviato, da qualche tempo, una polemica riguardante le sue pose sexy e gli abiti succinti. Questa stessa polemica, è stata riproposta dallanegli studi di Rai Uno, nel momento in cui le è stata posta la domanda su. Ecco com’è andata l’intervista a La Volta Buona. “Bella… Quanto è bella!”, ha esordito la, non appena Caterina Balivo ha nominato. “È anche bravissima, tiene la scena“, ha aggiunto la conduttrice. A questo punto la, non d’accordo, si è lasciata andare a dichiarazioni sopra le righe: “Bravissima non esagererei, non è che è Mina o Laura Pausini. È brava ...

