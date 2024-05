Il Regno del Pianeta delle Scimmie | il regista si scaglia contro gli Oscar

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 7 maggio 2024) Wess Ball,del quarto capitolo della serie reboot Il, è incredulo del fatto che nessuno film della saga ha mai vinto l’per gli effetti visivi, nonostante venga considerato da tutti unapietre miliari del settore. Infatti, durante la premiere del film Il(2024), ha esplicitato quanto sia dispiaciuto e allo stesso tempo scettico sul fatto che non ci sia ancora stato un riconoscimento ufficiale dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Ecco le sue parole a riguardo: “Credo sia criminale che questa saga non abbia mai vinto unper gli effetti visivi, non ci si crede“. Non solo, ha anche aggiunto dicendo: “Penso che il pubblico non abbia ben compreso ...