Sanità - 4,5 mln senza cure Cei e professioni insieme per salute equa e accessibile

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – In Italia 4,5 milioni di persone non possono curarsi e la spesa privata nel 2022 ha superato i 40 miliardi, i 136 miliardi di euro per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale non bastano. E? quanto emerso oggi a Roma alla presentazione del convegno ?Le povertà sanitarie in Italia?, del prossimo 10 maggio a Verona, primo di una serie di incontri promossi dalla Commissione episcopale per il servizio della carità e allae dall?ufficio nazionale per la pastorale delladella Cei, la Conferenza episcopale italiana, con le 11 Federazioni e i Consigli nazionali dellesanitarie e sociosanitarie, in avvicinamento al Giubileo delladel 2025, di cui è stato presentato il programma di iniziative congiunte. “Il tema degli esclusi dall?accesso ...