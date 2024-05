Doja Cat al Met gala 2024 - prima si asciuga e poi si bagna per finta

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 7 maggio 2024) L'impressione è come se fosse appena uscita dalla doccia. L'abito effettoto di Vetements della cantante in realtà ha un'attinenza (un pizzico forzata) con il dress code della serata e si lega perfettamente con il look indossatodi sfilare sul red carpet