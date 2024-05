LIVE Trevisan-Putintseva - WTA Roma 2024 in DIRETTA | inizia il match

(Di martedì 7 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:08 Per chi vince, Sloane Stephens (USA). 15:07 L’avversaria è l’ostica kazaka Yulia, che nella passata settimana a Madrid è stata capace di arrivare vicinissima ad eliminare Elena Rybakina, numero 3 del mondo 15:05 Giocatrici in campo! 15:00 La toscana è in cerca di punti preziosi per ritagliarsi un posto nel torneo olimpico di Parigi, che si disputerà al Roland Garros, località che alla nativa di Pontedera evoca i ricordi della semifinale raggiunta nel 2022 nello Slam francese. 14.54 Chide 6-2, 6-3 Badosa e lascia strada libera a Martina! 14:07 Badosa avanti 6-2 su Andreeva. Dopo questo incontro in campo! 13:53 Si è appena ripreso a giocare sul Centrale e sui campi secondari ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 14.23 Vantaggio dei battistrada che sale a più di cinque minuti e mezzo. 14.19 Ci avviciniamo al traguardo intermedio di Calizzano. 14.15 Foratura per Simon Geschke (Cofidis) che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 14.52 Anche Fernando Gaviria (Movistar) si stacca dal gruppo , per sua fortuna mancano soltanto 500 metri al GPM per il gruppo . 14.51 Intanto mancano 100 chilometri al tragiardo! 14.50 ...

Reti, raccolta stabile ma il gestito vola. Banca Mediolanum stacca tutti - Reti, raccolta stabile ma il gestito vola. Banca Mediolanum stacca tutti - Dopo la riscossa dei fondi di febbraio, a marzo la raccolta netta realizzata dalle Reti di consulenza e registrata da Assoreti è pari a 3,9 miliardi di euro, valore sostanzialmente allineato al risult ...

Giro d'Italia 2024, la 4a tappa: Acqui Terme-Andora, Calmejane si aggiudica il GPM. Pogacar in rosa. Diretta live - Giro d'Italia 2024, la 4a tappa: Acqui Terme-Andora, Calmejane si aggiudica il GPM. Pogacar in rosa. diretta live - In tempo reale la 4° tappa del Giro d'Italia 2024 che porta i corridori da Acqui Terme a Andora: si parte oggi martedì 7 maggio alle ore 12:30. Pogacar in testa ...

Moto GP Gran Premio di Francia, WRC, IndyCar e Lamborghini Super Trofeo live su Sky e NOW - Moto GP Gran Premio di Francia, WRC, IndyCar e Lamborghini Super Trofeo live su Sky e NOW - In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il Motomondiale e tanti altri appuntamenti in programma: WRC, NTT IndyCar Series e Lamborghini Super ...