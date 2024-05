Vitulano si tinge di rosa

(Di martedì 7 maggio 2024) Comunicato Stampa – dott. Francesco Matarazzoè in fermento, pronta arsi diin occasione della decima tappa del Giro d’Italia (Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva). Il centro sannita ospiterà il gran premio della montagna di … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Tempo di lettura: 2 minuti Vitulano è in fermento, pronta a tinge rsi di rosa in occasione della decima tappa del Giro d’Italia (Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva). Il centro sannita ospiterà il gran premio della montagna di seconda categoria ...

Valle Vitulanese, possibili problemi per il servizio idrico: lavori E-Distribuzione - Valle Vitulanese, possibili problemi per il servizio idrico: lavori E-Distribuzione - Possibili disservizi in Valle Vitulanese lunedì 6 maggio con sospensione della fornitura idrica a causa, ha spiegato Gesesa, dei lavori ...