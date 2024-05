Isola dei Famosi - pagelle settima puntata | il pungiglione di Lodi - Matilde Brandi cade dalla sedia 6

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 7 maggio 2024) Ledelladel reality show condotto da Vladimir Luxuria: tra cadute improvvise e rivalità tra conduttrice ed inviata Ladell'dei, andata in onda lunedì 6 maggio su Canale 5 sotto la conduzione di Vladimir Luxuria, ha mostrato quanto la scarsità di dinamiche all'interno del programma stia iniziando a farsi sentire. Se le prime puntate avevano permesso al pubblico a casa di conoscere un cast variegato e promettente, con la sesta messa in onda in Honduras ai telespettatori sono stati proposti esattamente gli stessi temi di sempre. Dove, a regnare, è la noia. Un programma che, tra abbandoni improvvisi e ritiri ponderati, ormai sembra già pronto a chiudere i battenti. Ledella ...