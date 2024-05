Nasce Sistema Gusto | nuova area di business di Savini Group al servizio della ristorazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) - Milano, 7 maggio 2024 – Farà il suo debutto ufficiale a Cibus 2024 (Parma, 7-10 maggio), lasocietà dinata per mettere aldi ristoranti, catering, hotel, l'expertise e le competenze maturate dall'azienda nella produzione di alimenti semilavorati e surgelati. Nello stabilimento di 4.000 mq a Concorezzo (MB),produce alimenti semilavorati utilizzando procedure di surgelazione con azoto liquido, tecnologie all'avanguardia e abbattimento criogenico; gli alimenti preparati non contengono coloranti, additivi o conservanti. Il laboratorio fornisce oltre 400 referenze che necessitano solo una rapida preparazione durante il, diminuendo non solo i tempi di attesa ...