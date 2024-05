Bct - il 26 giugno Belen Rodriguez ospite a Piazza Roma

Belen lo scorso anno si era legata sentimentalmente al bresciano, poi poco dopo Capodanno è arrivata la rottura. Proprio in quell’occasione, tutta la famiglia Rodriguez insieme ad Elio aveva deciso di trascorrere le vacanze in Argentina e ...

Giulia De Lellis mostra l’invito al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Ci siamo davvero” - Giulia De Lellis mostra l’invito al matrimonio di Cecilia rodriguez e Ignazio Moser: “Ci siamo davvero” - Ai tempi del reality, De Lellis e rodriguez avevano stretto un bel legame, con qualche attrito nel 2019. In quel periodo, infatti, De Lellis faceva coppia con Andrea Iannone, ex di belen rodriguez.

''Non si dica che non sono una donna di casa!'': Belen si mostra mentre lava e cucina - ''Non si dica che non sono una donna di casa!'': belen si mostra mentre lava e cucina - ''Non si dica che non sono una donna di casa!'': belen rodriguez si mostra mentre lava e cucina nella casa di MIlano ...

‘Gli do i soldi e si compra quello che vuole’: Cecilia Rodriguez ama viziare il nipote Santiago, il racconto - ‘Gli do i soldi e si compra quello che vuole’: Cecilia rodriguez ama viziare il nipote Santiago, il racconto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...