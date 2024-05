Banijay Italia vuole riportare Ilary alla conduzione de L’Isola e non necessariamente a Mediaset

(Di martedì 7 maggio 2024) Il nome di Vladimir Luxuriadedei Famosi non sarebbe mai stato sposato da, società che produce il reality, che avrebbe voluto di nuovoBlasi. E ora,luce degli ascolti di questa 18esima edizione (bassi, ma nonda attribuire a Luxuria),avrebbe fatto sapere di rivolere a tutti i costi la Blasi per la 19esima edizione che potrebbe tornare nonsu Canale 5.dei Famosi 18 Ascolti 1^ puntata: 2.602.000 telespettatori, pari al 19,98% di share 2^ puntata: 2.432.000 telespettatori, pari al 17,8% di share 3^ puntata: 2.376.000 telespettatori, pari al 17,4% di share 4^ puntata: 2.343.000 telespettatori, pari al ...

Continua a far discutere il caso dell’attore Francesco Benigno, eliminato dall’ Isola dei famosi con un comunicato diffuso il 17 aprile da Cologno Monzese. Dopo una lite durante il reality, il siciliano è stato escluso dal programma di ...

A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, il concorrente Francesco Benigno è stato escluso dal reality “L’ Isola dei Famosi ”. A renderlo noto è la produzione del programma di Canale 5 tramite un comunicato stampa. Il televoto ...

L’Isola dei Famosi 2024, flop clamoroso la conduzione di Vladimir Luxurya, Ilary Blasi sta scaldando i motori per una sostituzione - L’Isola dei Famosi 2024, flop clamoroso la conduzione di Vladimir Luxurya, Ilary Blasi sta scaldando i motori per una sostituzione - Ilary Blasi potrebbe ritornare alla conduzione de L'Isola dei Famosi nel 2025, in seguito alle difficoltà riscontrate da Vladimir Luxuria nell'edizione corrente del reality show, che ha registrato un ...

Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria incassa flop di ascolti: Ilary Blasi pronta a tornare. Le ultime indiscrezioni - Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria incassa flop di ascolti: Ilary Blasi pronta a tornare. Le ultime indiscrezioni - Anche gli ascolti Auditel di ieri non hanno premiato L'Isola dei famosi 2024. Il reality condotto da Vladimir Luxuria fatica a decolarre e tra telespettatori che non lo guardano e naufraghi ...

Ecco tutti gli ospiti dell'edizione 2024 del Festival della TV di Dogliani - Ecco tutti gli ospiti dell'edizione 2024 del Festival della TV di Dogliani - Appuntamenti dal 24 al 26 maggio: nella "porta delle Langhe" tra gli altri Gerry Scotti, Fabio Caressa, Francesca Fagnani, direttori e giornalisti dei principali media nazionali ...