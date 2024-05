Fiorentina - Hayen | Sappiamo i punti forti della Viol - l’abbiamo preparata così

(Di martedì 7 maggio 2024) Nicky, tecnico del Club Brugge, ha analizzato il match valevole per il ritorno delle semifinali di Conference League Nicky, allenatore del Club Brugge, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita in vistagara con la: SITUAZIONE – «Meijer è infortunato mentre su Jackers nonancora. Noi vogliamo vincere tutte le

“Abbiamo fatto abbastanza bene, purtroppo subire un gol nel recupero è pesante, ma abbiamo dimostrato di poter fare male a questa Fiorentina”. Parla così in conferenza stampa Nicky Hayen , allenatore del Club Brugge . La squadra belga è rimasta in 10 ...

HAYEN (BRUGGE), Vogliamo fare la storia del calcio belga - hayen (BRUGGE), Vogliamo fare la storia del calcio belga - Queste le dichiarazioni del tecnico del Brugge Nicky hayen in sala stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro la Fiorentina:”Come stiamo Meijer ...

Club Brugge-Fiorentina: dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Il notiziario dal Belgio. Ticket stop, già tutto sold out. Hayen perde un pezzo da 90 - Il terzino sinistro del club Bruges, Bjorn Thomas Meijer, salterà la gara contro la Fiorentina a causa di un infortunio. Il giocatore dovrà operarsi dopo aver riportato un grave infortunio durante l'u