Cosa c’è davvero dietro gli studi scientifici La ricerca che rivela la verità sulle pubblicazioni scientifiche

(Di martedì 7 maggio 2024) La questione è balzata agli occhi soprattutto in questi anni pandemici che ci siamo, più o meno, lasciati alle spalle. Parliamo della manipolazione dei dati, del modo in cui vengono pubblicati, diffusi e utilizzati alcuni. Il famoso mantra “lo dice la scienza” ci è rimbalzato nelle orecchie per troppo tempo. Eppure tante volte si è tentato di spiegare che certi, utilizzati anche per prendere decisioni assai importanti, erano parziali, difettosi, falsi. Ora, sembra un gioco di parole, arriva unoo a confermare che circa un terzo deglipubblicati su riviste di neuroscienze e circa il 24% di quelli pubblicati su riviste“sono inventati o plagiati”. È stato messo nero su bianco dalla rivista Science che ha riportato una ...

Nella corsa dell’uomo a una vita più lunga e in salute entra in gioco un nuovo fattore. Si chiama proteina Klotho (come una delle figlie di Zeus) e secondo vari studi americani, pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature sarebbe essenziale per ...

