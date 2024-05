Ginnastica - Asia d’Amato saluta le Olimpiadi | lesione al crociato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Brescia, 7 maggio 2024 – La scelta più dura per un’atleta, quella di rinunciare alle. Non sarà ai Giochi di Parigi la ginnasta, il motivo è unadel legamentodel ginocchio sinistro, quello già operato dopo l'infortunio in Coppa del Mondo a Il Cairo, lo scorso anno. Lo annuncia la Federin una nota sul proprio sito ufficiale. La ginnasta azzurra, rientrata a Brescia dopo gli Europei di Rimini è stata visitata dal dottor Guido Zattoni all'istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza e, con il referto della risonanza magnetica effettuata subito dopo l'incidente al corpo libero, purtroppo poco utile per via dell'esteso edema, è emersa purtroppo la necessità di un nuovo intervento chirurgico. L'azzurra di Genova, dopo una nuova indagine ...