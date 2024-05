Un gruppo di studenti di Princeton hanno cominciato uno sciopero della fame in segno di solidarieta' con i palestinesi di Gaza. Gli studenti appartenenti al gruppo Princeton Israeli Apartheid Divest chiedeono all'ateneo Ivy League del New Jersey di ...

ROMA – “Gianni, devi interrompere lo sciopero della fame. Non puoi mettere ulteriormente a repentaglio la tua salute. Siamo certi che il Governo stia compiendo ogni sforzo per trovare una soluzione all’emergenza Brucellosi bufalina e Tbc nel ...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – ” Baby Gang da oggi ha inizia to lo sciopero della fame per protestare contro la censura che lo sta colpendo nel modo più subdolo e violento”. Lo rende noto il suo staff sulle storie di Instagram del rapper. Mouhib ...

Baby bang inizia lo sciopero della fame in carcere: “Censurato in modo subdolo” - Baby bang inizia lo sciopero della fame in carcere: “Censurato in modo subdolo” - Il trapper Baby Gang ha iniziato uno sciopero della fame in carcere. A comunicarlo sono stati i suoi collaboratori sulla pagina Instagram del cantante: “Da oggi ha iniziato lo sciopero della fame per ...

Musica: Baby Gang in carcere inizia lo sciopero della fame - Musica: Baby Gang in carcere inizia lo sciopero della fame - Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Baby Gang da oggi ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la censura che lo sta colpendo nel modo più subdolo e violento". Lo rende noto il suo staff sulle ...

Baby Gang in carcere inizia lo sciopero della fame: i dettagli della protesta contro la censura - Baby Gang in carcere inizia lo sciopero della fame: i dettagli della protesta contro la censura - Un giovane trapper, in carcere da diversi mesi per una rapina e una sparatoria, ha deciso di iniziare la sua protesta: non mangerà più ...