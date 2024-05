Corruzione in Liguria - tutti i nomi coinvolti nelle indagini

La reggenza dell'ente dovrebbe passare al vice Alessandro Piana che, secondo lo Statuto regionale, sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo Quando ogni scenario in Liguria è ancora aperto, a seguito dell'inchiesta della Dda ...

Arturo e Maurizio Testa, chi sono i due gemelli bergamaschi coinvolti nell’inchiesta su Toti - Arturo e Maurizio Testa, chi sono i due gemelli bergamaschi coinvolti nell’inchiesta su Toti - Nomi di spicco di Forza Italia, uno lavora in Consiglio Regionale. Il partito li ha sospesi dopo le accuse di corruzione elettorale e l’obbligo di dimora a Boltiere ...

L'inchiesta per corruzione. Elezioni e affari in porto - L'inchiesta per corruzione. Elezioni e affari in porto - Ai domiciliari il presidente della liguria Giovanni Toti, Aldo Spinelli ... Paolo Emilio Signorini, accusato di corruzione e condotto in carcere. Un'inchiesta vasta nata da un'altra della procura ...

Matteo Cozzani, per capo gabinetto di Toti aggravante agevolazione mafiosa - Matteo Cozzani, per capo gabinetto di Toti aggravante agevolazione mafiosa - E' accusato nell'inchiesta della procura di Genova di aver agevolato l'attività di Cosa Nostra. Ai domiciliari per gare truccate anche nell'ambito di un'indagine della Procura di La Spezia Matteo Cozz ...