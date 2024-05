L’indiscrezione di Selvaggia Lucarelli sul primo incontro tra Chiara Ferragni e Fedez | Lui chiamò i paparazzi - lei non lo ha mai saputo

Chiara Ferragni festeggia il primo compleanno da single, dopo gli ultimi sette celebrati in compagnia di Fedez. Poco dopo la mezzanotte, l’influencer ha pubblicato la foto di una torta con una sola candelina nelle sue storie su Instagram, dando ...

Calata la sua carriera da influencer, Chiara Ferragni starebbe pensando di buttarsi sulla recitazione e ci sarebbe già un ruolo per lei L'articolo Chiara Ferragni diventa attrice! Per l’influencer un ruolo in un nuovo film proviene da Novella 2000.