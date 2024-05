Milano - vapori tossici in piscina | 28 bambini lievemente intossicat - 3 in ospedale Forse un errore nella miscela del cloro

(Di martedì 7 maggio 2024) Ventottosono rimasti leggermentei dopo aver inalatoall’interno delle Piscine Jacarandà, a. L’episodio è avvenutomattinata di oggi, martedì 7 maggio. All’interno della struttura di via Procaccini erano presenti una sessantina didi età compresa tra i 3 e i 5 anni, tutti alunni della scuola dell’infanzia privata Giocomotiva. Non appena è scattata l’allerta, la Croce Rossa ha allestito una zona triage per verificare le condizioni di salute di tutti i presenti. Complessivamente, sono 41 le persone coinvolte nell’episodio (28e 13 adulti). Dopo una prima valutazione, cinquee sei adulti – tra cui un istruttore di nuoto – sono stati accompagnati inperché accusavano ...

Sono 28 i Bambini rimasti intossicati dopo aver inalato vapori all'interno delle piscine ' Jacarandà ' di Milano . I vigili del fuoco sono intervenuti per la bonifica e per capire le cause della fuoriuscita.Continua a leggere

Paura a Milano , 28 bambini sono rimasti intossicati dopo aver inalato vapori in una piscina : 3 di loro , insieme a un adulto, sono finiti in ospedale

Vapori in piscina, 118 ha soccorso 41 tra bimbi e adulti - vapori in piscina, 118 ha soccorso 41 tra bimbi e adulti - (ANSA) - milano, 07 MAG - Sono 41 tra adulti e bambini, 11 delle quali sono state portate in ospedale, le persone coinvolte dalla "fuoriuscita di miscela di cloro" in una piscina di via Procaccini a ...

Vapori in piscina, il 118 ha soccorso 41 persone, tra bimbi e adulti - vapori in piscina, il 118 ha soccorso 41 persone, tra bimbi e adulti - Sono 41 tra adulti e bambini, 11 delle quali sono state portate in ospedale, le persone coinvolte dalla "fuoriuscita di miscela di cloro" in una piscina di via Procaccini a milano. (ANSA) ...

Soccorse 41 persone in una piscina a Milano, bambini e adulti in ospedale con sintomi respiratori per la “fuoriuscita di miscela di cloro” - Soccorse 41 persone in una piscina a milano, bambini e adulti in ospedale con sintomi respiratori per la “fuoriuscita di miscela di cloro” - Quarantuno persone, tra bambini e adulti, sono rimaste intossicate in una piscina a milano per la fuoriuscita di cloro.