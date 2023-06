“Giulia e Thiago sarò sempre con voi” | il messaggio social della sorella

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono ladie la zietta dicon voi”: ha messo questo come status su Instagram Chiara Tramontano, ricordando lauccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello incinta al settimo mese del nipotino a cui aveva già scelto il nome. Nelle storie Chiara ha anche postato una foto in cui è insieme ai genitori, allae al fratello con la scritta “quanta vita c’era prima. Volevamo solo viverla insieme”. Lo scorso gennaio erano già in piena crisi Alessandro Impagnatiello eTramontano la fidanzata, al settimo mese di gravidanza, che ha ucciso una settimana nel Milanese. Il barman, ora in carcere per l’omicidio, aveva detto alla compagna “di avere un’altra relazione sentimentale ...

compresa, con, soprattutto. Tuo figlio, che non vedrai mai più, non ci sarà mai più, e non vedrai mai piùperché quello che fai fatto, hai fatto schifo. Sei un mostro. ...Il figlio 30enne ha ucciso la compagnaTramontano , 29enne, incinta al settimo mese di ... E lei era già nonna di quel bambino mai venuto alla luce,, ucciso insieme alla madre che lo ...La telefonata di: 'Dovrò tornare a Napoli' Omicidio Tramontano, Impagnatiello ha ucciso(non solo). Con un cesareo si sarebbe potuto salvare Uccisa a coltellate in casa, fermato ...

Omicidio Tramontano: il messaggio della sorella Chiara a Giulia e a Thiago, bimbo mai nato IL GIORNO

Ai microfoni de "La Vita in Diretta" parla la madre di Alessandro Impagnatiello: "Nessun perdono per quello che ha fatto" ...Giulia Tramontano, avviata una raccolta fondi per le vittime di femminicidio. L'iniziativa partita da alcuni amici della sorella Chiara ...