Affrontare con la danza la malattia cronica e l’ossessione per il corpo sano a tutti i costi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo. La raffigurazione di “ciò che è così difficile da spiegare”, un viaggio tra galassie che esplora l’intimità, un incontro di corpi spoonie che si prendono cura vicendevolmente della stanchezza e del dolore cronico. Una personificazione dellaautoimmune, che si presenta all’interno di una superficie orizzontale danneggiata in cui si manifestano anticorpi e forme aliene dello stesso. Superficie che è scenografia necessaria di “And everything is porous as a bodily crack” (“E tutto è poroso come una crepa del”), performance di Alice Giuliani e Camilla Strandhagen che va in scena giovedì 9 maggio (ore 20.30) alla Sala dell’Orologio in Piazza della Libertà, ultimo appuntamento della rassegna ON Onde Nuove a cura di 23/C ART, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, ...