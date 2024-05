Il presidente Sabatini | Cultura e patrimonio ma anche esperienze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Più valore allo storytelling per una regione che continua a crescere. Non ha dubbio ildella Camera di Commercio delle Marche, Gino(nella foto). "Prima di tutto – afferma – occorre che di Marche si parli e si racconti. La priorità sarà, ad esempio, promuovere luoghi e produzioni negli scali nazionali e internazionali e organizzare delle attività di b2b nelle città di destinazione dei voli che atterrano nel nostro aeroporto. In regione abbiamo due siti Unesco. Facciamo in modo che di questo, dei borghi, delle eccellenze enogastronomiche, si abbia nostalgia". Ma non è tutto. "In ottobre – continua–, a Urbino, organizzeremo l’evento annuale di Mirabilia, l’associazione che unisce le città Unesco: una vetrina per tutta la regione". Accanto al binomio ...