Un tuffo nelle antiche tradizioni contadine

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’uso dell’acqua nella Bassa Milanese fra agricoltura, vita quotidiana e pratiche religiose. È unusanze edel territorio la mostra “Aqua benedicta“, visitabile fino al 26 maggio nell’abbazia di Mirasole, a Opera, ogni sabato e domenica, dalle 15 alle 18.30, con ingresso gratuito. A disposizione del pubblico ci sono oggetti e disegni provenienti dal Museo della civiltà contadina Luisa Carminati, una raccolta di 1.500 attrezzi e utensili del tempo che fu, con sede a San Giuliano. Gli oggetti del museo risalgono ai primi del Novecento e documentano pratiche e stili di vita di quel periodo, quando il Sud Milano era un territorio a forte vocazione agricola e la quotidianità delle classi sociali più umili era fatta di piccoli oggetti di uso comune, dai mastelli per il bucato alle macchine da ...

