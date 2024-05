Un amore infinito Piazza Aranci splende Stand - piccoli ciclisti e lo show ’E- bike’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) di Alfredo Marchetti MASSA "Fa davvero piacere vedere tutti questi bambini accorsi per vivere il villaggio dello sport. Siamo felici di essere a Massa, una città che offre molto sotto l’aspetto culturale e turistico". A parlare è Roberto Salvador, Rcs sport event, la mente dell’evento ’collaterale’ al passaggio del Giro d’Italia, ovvero il Giro-E, la E-Bike Experience con Green fun village e la corsa con biciclette a pedalata assistita, partita intorno alle 13,30 da, ed arrivata a Lucca. Circa una trentina dicolorati, dedicati alla sostenibilità ambientale, hanno arricchito laprincipale del centro storico. Sul palco della presentazione della gara non competitiva, il Prefetto Guido Aprea, il Questore Santi Allegra, il sindaco Francesco Persiani, intervistati da Veronica Angeloni, ex ...