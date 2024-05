Chiede soldi per false foto hot a due ragazze - arrestato un carabiniere

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Per avere chiesto denaro per rimuovere presuntecompromettenti dal web unè stato. Il militare, in servizio nel Fermano, è finito in manette oggi con una operazione della Squadra mobile di Macerata. E’ accusato di avere contattato dueseparatamente, dicendo che sul darkweb aveva trovato delleche le ritraevano nude. Avrebbe detto di poterle fare rimuovere...

Un 18enne è stato arrestato per spaccio dopo un controllo di routine della polizia. Il ragazzo voleva mostrare la foto della carta d'identità, ma ha fatto vedere immagini dei panetti di hashish che custodiva in camera.Continua a leggere

