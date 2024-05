Il forfait a Roma per la tonsillite Berrettini si arrende | Non sono pronto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Alla fine ne resterà uno solo, come nei Dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Perché in un torneo già privo di sette tra i migliori, con Sinner e Alcaraz a guidare la carrozza degli assenti, ieri è salito sul treno dei rimpianti anche Matteo(nella foto). E anche se le parole di Rafa Nadal poche ore prima erano state un manifesto di lucidità senza ipocrisia, ildell’italiano è di quelli che lasciano il segno. "triste di comunicare che non parteciperò, none col mio team abbiamo deciso di non rischiare – ha detto con una voce rotta –. Cosa mi sento? La sensazione che potrebbe succedere qualcosa, ho preso tanti medicinali e credo che il mio fisico sia debilitato e non sia in grado di giocare per tante ore. Se non ho la possibilità di dare tutto non è giusto che ...