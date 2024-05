(Di giovedì 9 maggio 2024) Maglie rosa…e non solo. Tante le associazioni diato che ieri hanno colorato e prestato servizioildella quinta tappa del Giro d’Italia. Dislocati in vari punti della città, un centinaio di isono stati impegnati dalla tarda mattinata fino al termine della corsa sia a bordo delle ambulanze che in supporto alla popolazione con diversi mezzi della protezione civile. Alcuni hanno anche aiutato gli addetti a posizionare le transenne nei punti più critici della città: "E’ un evento bellissimo e fa piacere esserci", hanno commentato Linda e Valerio della Croce Verde, sposati da ben 47. "Siamo tutti amanti del ciclismo e fare servizi del genere fa sempre piacere", hanno commentato idi Cisom. Tra ianche chi ...

L'obiettivo della Nasa è trovare una squadra di persone disposte a vivere per un anno in un ambiente artificiale dove vengono simulate le condizioni di vita su Marte. Un Grande Fratello in versione spaziale.Continua a leggere

Cento volontari lungo il percorso. La passione infinita di Giovanni “Io qui come trentanove anni fa“ - Cento volontari lungo il percorso. La passione infinita di Giovanni “Io qui come trentanove anni fa“ - Tante le associazioni presenti lungo il percorso per controllare che tutto filasse liscio. E c’è chi c’era ieri come nel giorno dell’arrivo della tappa nel 1985. Il grazie dell’assessore Barsanti.

Mangialonga Passeggiata lungo i sentieri della vallata di Levanto - Mangialonga Passeggiata lungo i sentieri della vallata di Levanto - Ritorna la ‘Mangialonga’, la passeggiata lungo i sentieri della vallata di Levanto con sosta nei borghi per la degustazione dei piatti della tradizione locale e animazione musicale. La manifestazione, ...

Un'ambulanza in ricordo di Matteo: così la Croce Rossa ricorda il volontario d'oro - Un'ambulanza in ricordo di Matteo: così la Croce Rossa ricorda il volontario d'oro - In concomitanza con la Settimana Nazionale della Croce Rossa, il Comitato di Castellamonte ha festeggiato solennemente i suoi quarant’anni di attività ininterrotta la mattina di domenica 5 maggio. In ...