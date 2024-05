Innovazione e sostenibilità a Pistoia | il progetto SìGeniale! porta avanti l' ingegno e la creatività dei giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’ambiente e la sua tutela attraverso l’uso di energie pulite, le trasformazioni delle nostre case in ‘ecoambienti’, i veicoli a zero impatto, ma anche la scienza e la sua applicazione alla guerra, le nostre tradizioni e un insieme di concetti che esulano dalle materie di studio ma parlano al saper vivere in comunità: ecco allora unche guarda al concetto dei legami, uno che tira in ballo il senso civico, un altro che ragiona di ‘atti gentili’ e un altro ancora do pregiudizi e diversità, intesa nient’altro che come ‘inganno ottico’. E poi l’attualità che ci ha toccati da vicino, l’ultima volta qualche mese fa con gli eventi alluvionali che hanno scosso in particolare la piana pistoiese. E allora è proprio vero, come cantava De André, che "dal letame nascono i fiori": perché il fango, nel"Black rain" della media Dante Alighieri di ...