L’estetica racing da Asap Rocky al mondiale di motocross

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dal palco dedicato agli ospiti di Monster Energy il panorama è suggestivo: una distesa di persone circondate dalla splendida cornice delle Dolomiti ha risposto «presente» già dal sabato mattina. Il pubblico conterà più di ottomila presenze, tra adulti e bambini, ad Arco di Trento sulle rive più settentrionali del Lago di Garda, per assistere al weekend di Gara deldi MXGP in Trentino. È la quarta tappa deldi2024, la seconda consecutiva in Italia, dopo il weekend di inizio aprile in Sardegna. Chi segue con costanza il campionato e tutti gli addetti ai lavori sono concordi su qualcosa: quella del Trentino è sicuramente uno dei tracciati più suggestivi di tutta la stagione, rendendolo un vero e proprio un fine settimana di vacanza. La valle nella quale si estende il tracciato è circondata dalle Dolomiti, a ...