(Di giovedì 9 maggio 2024) L’evento di apertura diin2024 sarà lunedì (ore 18.30): un’intervista esclusiva con il cantautore, che discuterà del suo ultimo libro “40 vite senza fermarmi mai” (La Nave di Teseo), esplorando le complessità di una carriera tra musica, televisione e letteratura. Moderato da Flavia Piccinni, l’appuntamento illuminerà le molteplici facce di un artista poliedrico. L’incontro aperto al pubblico è già praticasold out. Questa 4ª edizione dell’evento Fondazione BRF Onlus proseguirà con tanti incontri e personalità fino al 18 maggio.

Enrico Ruggeri ospite a “Lucca in Mente“ nella veste di scrittore - enrico ruggeri ospite a “Lucca in Mente“ nella veste di scrittore - L'evento di apertura di Lucca in Mente 2024 sarà un'intervista esclusiva con enrico ruggeri sul suo libro "40 vite senza fermarmi mai". Moderato da Flavia Piccinni, si esploreranno le sfaccettature de ...

Enrico Ruggeri, 40 vite di musica e impegno civile: la sua autobiografia e la sua visione politica - enrico ruggeri, 40 vite di musica e impegno civile: la sua autobiografia e la sua visione politica - enrico ruggeri è uno dei cantautori italiani più apprezzati e longevi. La sua carriera, iniziata negli anni ’70 con i Decibel, è costellata di successi e di partecipazioni al Festival di Sanremo, che ...

Ruggeri: «Capisco sempre di più quelli come Gigi Riva che…» - ruggeri: «Capisco sempre di più quelli come Gigi Riva che…» - Il cantante enrico ruggeri dopo un concerto in Sardegna ha accennato al leggendario attaccante del Cagliari Gigi Riva. Le sue parole L’isola sa ammaliare tanta gente, dai calciatori ai cantati, i qual ...