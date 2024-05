La purezza nel bicchiere Ecco il super laboratorio che veglia sulla qualità e la potabilità dell’acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dietro un’operazione apparentemente scontata e che ognuno di noi può compiere decine di volte al giorno, come aprire il rubinetto di casa per bere o lavarsi, ci sono in realtà centinaia di passaggi che attestano la sicurezza e lapotabile. Per spiegare quali siano questi passaggi, e quanto lavoro si nasconda dietro l’utilizzo quotidiano dell’“oro bianco“, il gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato nei Comuni della Città metropolitana di Milano, ha aperto al pubblico le porte della Salazzurra, modernoe centro di ricerche, dove ogni anno vengono controllati 20mila campioni di acqua prelevati lungo 6.500 chilometri di acquedotto, per determinare oltre 700mila parametri. L’open day, nella giornata di ieri, ha richiamato nella sede della Punta dell’Est, all’Idroscalo, anche e soprattutto le ...