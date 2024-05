Famoso per il ponte all’Indiano | Il nostro rione vale molto di più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un paradosso ildia Greve. Adagiato sul tratto finale di quel fiume che è la linfa del nobile Chianti conosciuto da tutto il mondo, borgo antico che si srotola lungo la spina dorsale della Pisana, direttrice verso il mare fin da epoca preetrusca nell’ultimo suo guado prima della città; per il fiorentino medio eppure è uno dei rioni meno conosciuti, se non forse per il centro commerciale e le code alla fine dell’Indiano, periferia vaga ai confini con Scandicci. Qui, nonostante l’esplosione urbanistica degli ultimi decenni, il caos della città è ancora lontano, si vive bene, anche se qualche problema si fa sentire e i pontigiani reclamano attenzione. Le elezioni sono vicine e Palazzo Vecchio lontano: cosa farebbero per loro stessi se potessero sedere per un giorno sullo scranno di sindaco? Prima di tutto quelle annose code: "Se fossi ...