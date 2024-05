I dubbi sull’inchiesta Sotto processo i tempi | | Perché agire adesso?

(Di giovedì 9 maggio 2024) Giustizia a orologeria? L’inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti scuote anche la politica, dopo l’uscita del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che aveva espresso "perplessità" sulla misura cautelare "rispetto al tempo in cui è iniziata l’indagine". Mentre Matteo Renzi parla di "arresti a un mese dalle europee" e invita il Guardasigilli a commentare di meno e a legiferare di più, il responsabile della Farnesina Antonio Tajani dice che Nordio "ha un ruolo e può dire ciò che pensa. Fa bene e condivido le sue parole". LASTICA Anche Tajani critica i: "Si tratta di una vicenda giudiziaria che risale a vicende di parecchi anni fa, forse si poteva intervenire due mesi fa, il giorno dopo le elezioni... Però questo non ci turba, non ci preoccupa nulla". Il ...

